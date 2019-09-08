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Происшествия

Девочка из России погибла в бассейне на Кипре

прочитано 381 раз

Русская девочка 2,5 лет утонула в бассейне на вилле возле города Полис Хрисохус в западной части Кипра, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание "Филелефтерос".

По некоторым данным, трагедия произошла из-за того, что родители оставили ребенка без присмотра. Когда они вернулись, девочка уже была без сознания в бассейне. Вызванные медики попытались ее спасти, но было поздно. В августе в бассейне отеля в Турции трагически погибла 12-летняя россиянка из Санкт-Петербурга. Ее руку засосало в насос, в результате, девочка долгое время пробыла под водой, после впала в кому и в итоге скончалась. Случай вызвал большой общественный резонанс – часть сотрудников отеля были задержаны, возбуждено уголовное дело.

8 сентября 2019, 06:12

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