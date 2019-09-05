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Происшествия

Бывший министр Абызов стал фигурантом третьего дела

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Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов стал фигурантом третьего уголовного дела. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.

Об открытии еще одного уголовного производства журналистам рассказал адвокат Абызова Александр Аснис, уточнив, что речь идет о статье "легализация доходов, полученных преступным путем". Ранее экс-министр был обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, а также в незаконной предпринимательской деятельности, напоминает "Вечерняя Москва"

5 сентября 2019, 13:09

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