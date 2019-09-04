В Иркутской области взорвалась пятиэтажка

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Ангарске Иркутской области. По предварительным данным, удалось избежать последующего возгорания, передает телеканал "360".
В свою очередь в МЧС уточнили, что это был хлопок газа в квартире на первом этаже. Три человека получили ожоги, но от госпитализации отказались. В квартире повреждено остекление, несущие конструкции остались целы. Сейчас на месте продолжают работать спасатели и следователи, устанавливая причины произошедшего, пишет РИА ФАН.
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