В результате пожара на корабле в Калифорнии погибли десятки человек

У берегов Калифорнии произошла жуткая трагедия. На корабле, выполнявшем рейс около округа Вентура, произошло возгорание.
В результате ЧП погибли 34 человека. При это прибывшие спасатели сумели вытащить из огня всех членов экипажа. По данным газеты "Петербургский дневник", судно до сих пор не удается потушить, так как оно угасает и снова загорается. Вероятнее всего, это происходит из-за количества топлива на борту.
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