В Москве мужчина погиб из-за болгарки

В Москве мужчина погиб из-за неосторожного обращение с болгаркой. Трагедия произошла в одной из столичных квартир.
На теле умершего зафиксировали продольную рану грудной клетки. Рядом с телом обнаружили углошлифовальную машинку. По факту случившегося проводится проверка, пишет Москва 24.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Кормить грудью на людях
Мужчина меня оскорбил
Мужчина верит гороскопам
Сколько у вас любовников?
Хочет бросить ради меня семью
Что я здесь делаю?