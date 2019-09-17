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Происшествия

В Таганроге на школьников рухнул потолок

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В одной из гимназий Таганрога на старшеклассников обрушился потолок. Инцидент произошел во время урока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.

По предварительной информации, никто из учащихся не пострадал. В настоящее время специальная комиссия устраняет последствия аварийной ситуации и выясняет причины случившегося.

Автор: 17 сентября 2019, 18:38

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