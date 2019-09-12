После концерта известного рэпера в Москве погиб школьник

Утром 12 сентября москвич обнаружил тело соседского мальчика, который учился в школе неподалеку. Об этом сообщает "Московский комсомолец". По данным издания, накануне вечером мальчик с товарищами посетил концерт рэпера ConVolk.
После, как установила полиция, ребенок вернулся домой и ушел в свою комнату. Но утром отец сына там не обнаружил. Сотовый телефон мальчика был оставлен в прихожей. Впоследствии полицейские нашли в комнате ребенка записку. Родители объяснили, что тексты рэпера были довольно "печальными", но они не замечали ничего странного за сыном.
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