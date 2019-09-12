На юго-востоке Турции прогремел взрыв

На юго-востоке Турции прогремел мощный взрыв. По данным СМИ, подорвался микроавтобус в районе Кулп в провинции Диярбакыр.
По предварительным данным, погибли четыре человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. Данные о о причинах происшествия и другие подробности не уточняются.
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