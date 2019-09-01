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Происшествия

12-летняя девочка выжила после страшной авиакатастрофы

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Легкомоторный самолет "Сигма" совершил аварийную посадку в Подмосковье. В результате столкновения с землей борт полностью разрушился, сообщают СМИ. 

На место вызваны экстренные службы. Известно, что на борту находились два человека. Пилот погиб на месте, а 12-летняя пассажирка чудом уцелела. Сейчас девочка доставлена в больницу. Других подробностей пока не сообщается, выясняются все обстоятельства произошедшего. 

1 сентября 2019, 06:21

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