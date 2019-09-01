12-летняя девочка выжила после страшной авиакатастрофы

Легкомоторный самолет "Сигма" совершил аварийную посадку в Подмосковье. В результате столкновения с землей борт полностью разрушился, сообщают СМИ.
На место вызваны экстренные службы. Известно, что на борту находились два человека. Пилот погиб на месте, а 12-летняя пассажирка чудом уцелела. Сейчас девочка доставлена в больницу. Других подробностей пока не сообщается, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
СКОРО В ШКОЛУ,ОПЯТЬ НАЧНЁТСЯ ТРАВЛЯ
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
А я рада, что в центра Санкт-Петербурга стало много таджиков.
Кормить грудью на людях
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Мужчина меня оскорбил
Сколько у вас любовников?
Мужчина верит гороскопам
Что я здесь делаю?