75-летнего убийцу Кеннеди изуродовали в американской тюрьме

Отбывающий срок за убийство кандидата в президенты США Роберта Кеннеди 75-летний Сирхан Сирхан сильно пострадал в американской тюрьме, где уже несколько десятилетий отбывает наказание, передает TMZ.

Сейчас заключенный доставлен в госпиталь с множественными ножевыми ранениями. Напавшего на него заключенного уже нашли и изолировали от других. Добавил, что Сирхан убил Роберта Кеннеди в 1968 году в отеле Ambassador, застрелив его из револьвера. Килер был приговорен к пожизненному заключению.