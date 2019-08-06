В центре Москвы неизвестные жестоко избили девушку и облили кислотой

В центре Москвы неизвестные напали на девушку. Злоумышленники жестоко избили жертву и облили едкой жидкостью. Инцидент произошел на улице Бутырский Вал в ночь на 5 августа, сообщает агентство "Москва".
После случившегося девушка обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы, а также химические ожоги лица и кистей рук. Пострадавшая уже написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают личности нападавших.
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