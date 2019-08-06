В небе задымился Airbus A321 с пассажирами

Лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Валенсии (Испания). Причиной стало сильное задымление, которое началось за 10 минут до посадки.
Рейс BA422 вылетел из Хитроу (Лондон) днем понедельника – 6 августа.
Как утверждает авиакомпания, у Airbus A321 возникли проблемы технического плана. Но один из очевидцев, в свою очередь, рассказал, что у самолета загорелся двигатель.
Кроме того, пассажиры уверяют, что экипаж не делал никаких официальных заявлений по поводу случившегося. Казалось, белый дым проникал через систему кондиционирования воздуха в салон, сообщает телеканал "360".
"Нам известно об инциденте с одним из наших самолетов в Валенсии. Мы выпустим дополнительную информацию, как только она у нас появится", – пояснил представитель British Airways.
На борту воздушного судна находились 175 пассажиров, два пилота и шесть бортпроводников. Всех людей эвакуированы при помощи надувного трапа. Когда их спускали, возле самолета уже дежурили сотрудники аварийных служб.
"Невозможно было разглядеть людей в двух метрах от себя", – рассказала летевшая злополучным рейсом женщина.
Отметим, посадка самолета прошла более или менее плавно. Дым проник и в кабину пилотов – им пришлось надеть противогазы.
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