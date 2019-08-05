В здании Академии ФСБ произошло возгорание

В понедельник, 5 августа, в здании Академии ФСБ на Мичуринском проспекте в Москве произошло возгорание. Согласно предварительной версии, причиной стало короткое замыкание. Людей эвакуировали, передает "Комсомольская правда".
Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В настоящее время огонь ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал, уточняет ТАСС.
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