Пять иностранцев разбились в ДТП в Подмосковье

Микроавтобус вез иностранцев из Санкт-Петербурга в Москву. В нем были пять граждан Монголии и три гражданина Белоруссии. На 108-м километре трассы М-10 "Россия" Mercedes Sprinter влетел в грузовик, передает телеканал "360" со ссылкой на "Интерфакс".
Пострадали пять пассажиров – они госпитализированы. По сведениям ГИБДД, столкновение допустил водитель автобуса. Большегруз Skania остановился для поворота налево.
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