Знаменитого бодибилдера обнаружили мертвым в Москве

Известный в Подмосковье бодибилдер Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения. Трагедия произошла в столичном фитнес-клубе.
После празднования культурист удалился в кабинет, чтобы ответить на многочисленные сообщения от своих знакомых и подписчиков в Instagram. Спустя пару часов одна из учениц обнаружила его без признаков жизни. По данным сайта "Подмосковье сегодня", смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
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