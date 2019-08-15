Налоговик из Уфы попалась на взятке

Бывшая сотрудница налоговой службы Уфы пойдет под суд за получение взятки. Кроме того, женщине вменяют разглашение коммерческой тайны, передает ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном СУ СК РФ.
По данным инсайдера, женщина начала вести преступную деятельность в ноябре 2017 года. Проведя коммерческий анализ деятельности одной из фирм, она согласилась взять от директора предприятия взятку в 170 тысяч рублей за то, чтобы фирма была исключена из плана выездных налоговых проверок.
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