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Налоговик из Уфы попалась на взятке

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Бывшая сотрудница налоговой службы Уфы пойдет под суд за получение взятки. Кроме того, женщине вменяют разглашение коммерческой тайны, передает ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном СУ СК РФ.

По данным инсайдера, женщина начала вести преступную деятельность в ноябре 2017 года. Проведя коммерческий анализ деятельности одной из фирм, она согласилась взять от директора предприятия взятку в 170 тысяч рублей за то, чтобы  фирма была исключена из плана выездных налоговых проверок. 

15 августа 2019, 23:00

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