Неизвестный устроил стрельбу в Котельниках

В Котельниках парень устроил стрельбу из-за разборок со своей девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По предварительным данным, Игорь не смог договориться с возлюбленной, поскольку ее не было на рабочем месте, и открыл стрельбу из ружья. Работники салона смогли убежать, а Игре забаррикадировался в помещении и уже несколько часов ведет переговоры с полицейскими. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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