В Ростове врач пнул упавшую женщину и уехал

В Ростове-на-Дону врач скорой помощи пнул пенсионерку. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.
В минувший вторник, 13 августа, пожилая женщина упала возле многоэтажного дома. Очевидцы вызвали медиков. Приехавший на место врач пнул пенсионерку и вернулся в машину, сообщает НСН.
По предварительной информации, женщине отказали в госпитализации из-за неподобающего поведения: пенсионерка была в нетрезвом состоянии и оскорбила фельдшера. Спустя некоторое время к ней снова вызвали скорую. Однако машина так и не довезла женщину до больницы. Пенсионерка напала с кулаками на водителя и врача, передает "Дон 24".
Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет вынесено решение, сообщает ТАСС.
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