Белый дом затопило из-за мощного ливня

В понедельник на столицу Соединенных Штатов обрушился мощный ливень. Несколько районов Вашингтона оказались под водой. От стихии также пострадали нижние помещения Белого дома.
Непогода повлияла на работу подземки. Поезда ходят с большими интервалами. Очевидцы выкладывают в социальных сетях ролики, на которых можно увидеть, как на станциях с потолка льются водопады, передает телеканал "360".
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