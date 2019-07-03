После бури в Москве несколько человек попали в больницу

СМИ сообщают о четырех пострадавших в результате непогоды в Москве вечером в среду. Как пишет RenTV, две женщины получили ранения в результате падения деревьев, они были госпитализированы. Инциденты произошли на Севастопольском и Пролетарском проспектах.
Еще один мужчина был ранен из-за падения дорожного знака на Краснопресненской набережной. Знак вырвало из земли ветром. Второй мужчина пострадал также в результате падения дерева, место ЧП не называется.
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