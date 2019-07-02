В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв
Возгорание в пятиэтажном доме началось около 17:30, предположительно, на чердаке. Огонь быстро распространился по кровле и охватил около 840 квадратных метров.
Из здания эвакуировали 66 человек. Всего в доме насчитывается около 200 жильцов. О пострадавших не сообщается.
Очевидцы слышали хлопок на одном из балконов на последнем этаже. Между тем информацию о взрыве на месте происшествия опровергли в пресс-службе МЧС.
Как сообщает ТВ Центр, в ближайшей школе оперативно был развернут пункт временного размещения, куда обратились 138 человек. Ночевать там остались девять граждан, в том числе двое детей. Остальные поехали к родственникам и знакомым.
Для потерпевших организованы горячее питание, медицинская и психологическая помощь. Людям предоставлены спальные места и принадлежности, одеяла, детская одежда.
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