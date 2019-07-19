Дочь президента Узбекистана увезли из колонии на скорой

Адвокат дочери первого президента Узбекистана Грегуар Манжа 19 июля сообщил о госпитализации клиентки. По его словам, Гульнару Каримову увезли из колонии на скорой помощи, сообщает Life.

Юрист добавил, что подробности ему неизвестны. В исправительном учреждении его отказались пустить к Каримовой и попросили предоставить документы, подтверждающие, что тот представляет ее интересы.

Дочь первого президента Узбекистана была осуждена в августе 2015 года за вымогательство. Против нее выдвинуты и другие обвинения, напоминает телеканал "360".