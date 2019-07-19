Дочь президента Узбекистана увезли из колонии на скорой

Состояние Бари Алибасова Дерзкая выходка Зеленского Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 19 июля
Лента новостей
09:54
Стало известно о новой беременности Меган Маркл
08:29
"Фу, мерзость": дряхлеющая грудь Пугачевой и лохматый Галкин шокировали Юрмалу
08:16
Переломавшаяся Чурикова в тяжелом состоянии
06:31
Перелез через забор: новоиспеченный муж сбежал от звезды шоу "Дом-2"
04:25
Голливудского актера застали рядом с голым мужиком
02:08
У Елены Летучей обнаружен изъян
00:03
"Мерзко и отвратительно!": звезду терроризируют после связи с Малаховым
22:27
Володин возглавил попечительский совет ВГИК
21:55
Певица МакSим покрасила волосы 10-летней дочери
21:51
Врач сделала важное заявление после госпитализации Юрия Шатунова
21:50
"Волшебная": Брежнева ведет борьбу за сохранение планеты
21:49
"Сколько скепсиса": случившемуся на Крымском мосту дана оценка
21:07
Погибли дети: в Туве произошла жуткая авария
20:54
Деревянный крест и фото: сын не может установить памятник на могиле Крачковской
20:52
Россия нанесла мощный удар по НАТО
19:49
"Какая штучка!": обворожительная Бородина искупалась в овациях
19:32
Явление помолодевшей Пугачевой потрясло Юрмалу
19:20
Бузовой пришлось оправдываться перед коллегой из-за маленькой груди
18:53
Объявлено о начале новой войны США
18:40
Разлучница Леди Гага закатила вечеринку после победы над Шейк
18:00
"Отраженье нашла в алкоголе – он был мне нужен": пронзительная исповедь Лолиты
17:57
Рельсов больше нет: о случившемся на Крымском мосту объявлено публично
17:45
Тело звезды шоу "Дом-2" нашли под окнами многоэтажки
17:44
Путин раскрыл судьбу Донбасса
17:11
СМИ узнали о пополнении в семействе Анджелины Джоли
16:58
Щедрый Смолов заставил рыдать впечатлительных россиян
16:49
Зеленский уложил на лопатки зарвавшегося Порошенко
16:35
Глобальная чистка: Instagram начал избавляться от лайков
16:29
Виктория Лопырева боится за сына
16:19
Завидный жених: Крид сыграл свадьбу в центре столицы
16:19
У "подбросившего" парня на поезде машиниста возникли серьезные проблемы
16:11
Дерзкая выходка Зеленского озадачила Захарову
16:09
Володин: Пальмовое масло может лишиться льгот в ближайшее время
15:49
Cтранному поведению Глюк'oZы нашли объяснение
15:37
"Невозможно спать": Хмельницкая обнародовала неутешительный диагноз
15:28
На реке в Удмуртии утонул 6-летний ребенок
15:21
Хоронят не того: под Москвой ритуальщики перепутали трупы
14:54
Названы главные сложности смены пола
14:54
Чрезвычайная ситуация третьего уровня: человечество на грани заражения смертельным вирусом
14:52
Селедка, шампанское и новый мужчина: Шейк ушла в отрыв после расставания с Купером
14:51
Знаменитая актриса скончалась на 92-м году жизни
14:50
В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
14:32
Вытаращившая глаза Пугачева назвала Галкина зверем
14:09
"Богатырь!": звезда "Дома-2" родила второго сына
14:06
"Яндекс" научился определять зарплату пользователей
14:01
Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании
13:58
Российские виноделы получат мощную поддержку от государства
13:56
"Это приятно и удивительно": Агутина растрогали оригинальным подарком
13:40
"Съемок нет!": Повереннова пожаловалась на трудную судьбу
13:35
Пострадали водитель и пассажир: в Башкирии произошло серьезное ДТП
13:17
Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки
13:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 июля 2019 года
13:04
Оскандалившаяся Ротару нашла защитника в России
12:57
Переплюнула Волочкову: россияне завопили при виде огромных дыр Королевой
12:55
Выступление Анастасии Волочковой в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
12:36
"В секту попала?": Глюк'oZа удивила странными фото
12:21
Игорь Крутой разрыдался от вида новорожденной дочери
12:06
Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
11:58
Под Петербургом поезд сбил мужчину
11:54
"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева
11:36
В годовщину гибели Боинга мир начал новую атаку на Россию
11:21
Федосеева-Шукшина оставила тяжелобольного Алибасова
11:20
Хуже 2010-го: россиян предупредили об убийственной жаре
10:57
Дело закрыто: с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах
10:44
Наглец Зеленский поставил дерзкое условие Путину
10:36
"Соски видно": Седокова взбудоражила откровенным фото
10:35
Аршавин поддержал идею продажи алкоголя на стадионах
10:15
Россиянам показали образец электронного паспорта
09:59
Раскрыта тайна миллионного наследства Быстрицкой
09:56
"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна
09:46
Умер режиссер Юрий Прохоров
09:27
Известная гимнастка сообщила о беременности
09:13
"Испортили хирурги": новое лицо Лорак вызвало оторопь
09:09
Певец Григорий Лепс об инсульте
09:03
"Докатался": Пригожина лишили водительских прав
08:28
"Посылаю тебя куда подальше": Топалов ответил на слова Тодоренко о разводе
08:26
Пугали разговором с Путиным: Зеленский высказался о сложном выборе
08:16
Брошенную Шейк застукали в объятиях другого мужчины
08:09
Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
06:20
Не признавший Крым Лукашенко сделал неожиданное предложение Путину
06:17
Гуру соблазнения из "Дома-2" натирается использованными прокладками
04:19
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
02:11
Вскрылась связь Билана с вокзальными алкоголиками
00:05
"Хватает дебилов": Бледанс и Жукова размазали за травлю известной певицы
22:05
Изнасилованная Шурыгина ушла от мужа к миллионеру Реброву
21:58
Отношения прописаны контрактом: Чехова раскрыла подноготную отношений Купера и Шейк
21:52
Украинцы в ужасе из-за атаки на Крымский мост
21:49
Бузова врезала состарившимся звездам
21:29
"Ноги от ушей!": 19-летняя дочь Маликова в купальнике возбудила россиян
21:27
Оскар Кучера выставил грудь жены напоказ
21:21
Под Москвой в лесу накрыли банду нацистов
21:10
"Таких вещей Бог не прощает": покрытая синяками Волочкова предупредила Алибасова
20:45
Знаменитого актера сделали отцом без его согласия
20:32
Платье за 890 рублей: жена Тарасова вынуждена экономить
20:31
В Удмуртии пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч
20:28
Савельева рассказала о непреодолимом желании залезть на шест
20:24
Отказавшуюся от России Катамадзе с распростертыми объятиями встретили в Латвии
20:22
"Шокирована и тронута": переполненная эмоциями Борисова сделала заявление
20:01
"Меня разносит!" – Анита Цой взвыла из-за деликатной проблемы
19:51
"Ужас!": Прилучный превратил маленькую дочь в старуху
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Опять напросилась!": набросившуюся на Россию Ротару облили помоями
Украинцы разрыдались при виде потрепанного Порошенко
Неизлечимо больной Алибасов в критическом состоянии
Известный композитор найден мертвым
Российским военным повысят зарплату
Звезду "Дома-2" со скандалом выгнали с Первого канала
Происшествия

Дочь президента Узбекистана увезли из колонии на скорой

прочитано 415 раз

Адвокат дочери первого президента Узбекистана Грегуар Манжа 19 июля сообщил о госпитализации клиентки. По его словам, Гульнару Каримову увезли из колонии на скорой помощи, сообщает Life.

Юрист добавил, что подробности ему неизвестны. В исправительном учреждении его отказались пустить к Каримовой и попросили предоставить документы, подтверждающие, что тот представляет ее интересы.

Дочь первого президента Узбекистана была осуждена в августе 2015 года за вымогательство. Против нее выдвинуты и другие обвинения, напоминает телеканал "360".

19 июля 2019, 09:53

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
Зеленский выступил с заявлением после обвинений в изнасиловании
Россияне погнали в шею Лукашенко после наглой выходки
"Завонявшая шоколадка": Порошенко облили помоями в центре Киева

Шоу-бизнес

Появилось фото со свадьбы Гигинеишвили и Оболенцевой
Сексуальная Maruv довела до экстаза 70-летнюю Пугачеву
Что случилось с 65-летним Борисом Моисеевым
Переломавшаяся Чурикова в тяжелом состоянии

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Игорь Крутой разрыдался от вида новорожденной дочери

Музыкант не смог сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина оставила тяжелобольного Алибасова

По словам подруги, продюсер никому не нужен
Шоу-бизнес

Брошенную Шейк застукали в объятиях другого мужчины

Поклонники гадают, кто этот таинственный незнакомец
Шоу-бизнес

"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна

Татьяна Брухунова разоткровенничалась

Гороскоп

Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме
Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме
Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика

Спорт

"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru