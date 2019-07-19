Во время эвакуации Boeing 737 в Шереметьево пострадали 8 человек

В ночь на 19 июля в аэропорту Шереметьево Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" задымился во время разгона. На борту началась паника. Экипаж экстренно прекратил движение самолета – были выброшены трапы, началась эвакуация, сообщает "Царьград".
По предварительным данным, пострадали восемь человек. После инцидента 28 пассажиров не захотели продолжить полет на резервном лайнере. Следственный комитет и прокуратура начали проверку по факту происшествия, отмечает RT.
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