В Подмосковье вор похитил 100 тысяч рублей

В подмосковной Шатуре мужчина украл банковскую карту местного жителя. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.
Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Злоумышленника уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчине может грозить до десяти лет тюрьмы, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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