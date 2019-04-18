Знаменитого актера застрелили среди бела дня

В Эдинбурге застрелили популярного актера Брэдли Уэлша. Неизвестные подстерегли артиста у его дома в районе Вест-Энд в среду, 17 апреля.
Злоумышленник выстрелил в голову актера, после чего скрылся. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Мотив и детали убийства пока неизвестны. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает НСН.
Брэдли Уэлш приобрел известность благодаря ленте режиссера Дэнни Бойла "T2: Трейнспоттинг" или "На игле 2". Это была единственная картина в его карьере.
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