Жуткое происшествие в высотке "Газпрома" в Москве
Жуткий случай в здании "Газпрома" на улице Наметкина в Москве. Один из сотрудников фирмы выпал из окна 30-го этажа. Вызванные очевидцами трагедии врачи помочь ничем не смогли – мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Как сообщили в правоохранительных органах, следователи работают на месте происшествия у высотки "Газпрома", идет доследственная проверка. Специалисты изучают содержимое мобильного телефона сотрудника компании. По данным полиции, погибший был ведущим специалистом отдела технической службы, пишет "Комсомольская правда".
Напомним, в феврале стало известно об аресте представителей клана Арашуковых. Он оказался весьма многочисленным – его члены проживают не только в Карачаево-Черкесии, но и по всему югу России. За решеткой по подозрению в причастности к преступной деятельности оказался, в частности, Руслан Арашуков – директор дочерней компании "Газпром" в Астрахани, двоюродный брат сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Работали топ-менеджеры дочерней компании "Газпрома" Арашуковы по отлаженной схеме. Они заключали
договоры
с несуществующими потребителями газа. А несогласных со своими действиями, судя по всему, устраняли. По данным следствия, похищенное представителями дочерней компании "Газпрома" оценивается в 30 миллиардов рублей.
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