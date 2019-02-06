На Украине со склада украли оптические приборы из США

Со склада во Львове были украдены оптические приборы на сумму более 165 тысяч долларов или 4,5 миллиона гривен, передает "Царьград". Отмечается, что техника была предоставлена американскими властями в качестве подарка. По факту произошедшего задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Его подозревают в халатности.
Батька позволил себе слишком многое
Юмор звезды сериалов оценили немногие
Артистка недавно во второй раз стала мамой
Примадонна предстала в элегантном образе по возрасту
Популярные темы форума
незнаю что делать, помогите!!!!
Что убило Децла?
Унижает при друзьях
Какое наказание должны нести живодеры?
Какая польза от секса?
Хвастливая подруга
Вы счастливый чел. ?
Дорогие подарки в начале отношений
Секс в общественном месте
Болят почки по утрам
Секс втроем
Я тащусь от Трампа...
Зарядка по утрам
Тебе хамят хами в ответ
Выпивала перед беременностью
А вы любите цирк?
Не поддержал в трудную минуту
Расточительный мужчина
Не хочу выдавать за него дочь!
Сколько раз можно ходить в сауну?
Сплю с начальником ради повышения
Изменял в прошлых отношениях
Влюблена в голубого
Столкнулась с "я же мать"
Как перестать ругаться матом?
Лицемерие в шоу-бизнесе
А вы нашли себе работу по специальности?
Не сказала ему о ребенке
Подруга игнорирует по несколько дней
Как перестать есть фаст-фуд?