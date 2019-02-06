На Украине со склада украли оптические приборы из США

Со склада во Львове были украдены оптические приборы на сумму более 165 тысяч долларов или 4,5 миллиона гривен, передает "Царьград". Отмечается, что техника была предоставлена американскими властями в качестве подарка. По факту произошедшего задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Его подозревают в халатности.