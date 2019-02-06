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Происшествия

На Украине со склада украли оптические приборы из США

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Со склада во Львове были украдены оптические приборы на сумму более 165 тысяч долларов или 4,5 миллиона гривен, передает "Царьград". Отмечается, что техника была предоставлена американскими властями в качестве подарка. По факту произошедшего задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения. Его подозревают в халатности.

6 февраля 2019, 20:26

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