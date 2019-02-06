В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ "Европейский"

В Москве проведена эвакуация торгового центра "Европейский". Это произошло в связи с поступлением анонимной угрозы минирования.
Сейчас в здании работают кинологи и правоохранители, пишет НСН. Напомним, что 5 февраля по столичному региону прошла новая волна анонимных предупреждений об угрозе взрыва общественных зданий.
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