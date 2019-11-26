В Подмосковье женщина обнаружила гусеницу в купленном шоколаде

В подмосковной Дубне женщина обнаружила гусеницу в шоколадном батончике, приобретенном в одном из местных магазинов. Об этом она рассказала в социальных сетях.
Одна из пользовательниц сообщила, что столкнулась с подобной ситуацией в том же супермаркете. "В прошлом году тоже купила червивые конфеты, сообщила администратору. Сладости убрали, а потом выложили обратно", – пожаловалась женщина.
Представители сети магазинов пообещали сообщить о случившемся руководству и провести проверку, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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