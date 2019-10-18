В Подмосковье женщина обнаружила личинки в детском питании

Жительница подмосковного Королева обнаружила в приобретенном детском питании личинки. О случившемся она рассказала в социальных сетях. "Срок годности на упаковке был нормальным, но то, что было внутри коробки, нас всех привело в шок!" – пожаловалась потерпевшая.
Представители производителя оперативно связались с женщиной. Они принесли извинения потерпевшей и подарили ей ящик нового детского питания. В пресс-службе организации также пообещали провести расследование инцидента, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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