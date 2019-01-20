Самый старый человек на Земле умер в возрасте 113 лет

Умер признанный старейшим мужчиной на Земле житель острова Хоккайдо Масадзо Нонака. Мужчина скончался в возрасте 113 лет.
Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы, передает ТАСС.
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