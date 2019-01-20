Под Москвой с третьего этажа торгового центра упал автомобиль

В Одинцово с третьего этажа парковки ТЦ "О’Парк" упал автомобиль. В салоне транспортного средства находился мужчина и его семья.
К месту ЧП оперативно прибыла реанимация. Обошлось без жертв, передает Telegram-канал Huepub.
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