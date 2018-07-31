В Москве турист исколол мать ножом за "чрезмерную заботу"
Жуткое происшествие случилось в столичном отеле. Семья из Израиля, состоящая из 72-летней Лли и ее 37-летнего сына Якова, приехала полюбоваться красотами Москвы.
Вечером у мужчины возникло острое желание познакомиться с девушками в ночном клубе. Однако мать воспрепятствовала этой затее.
Подобные конфликты с деспотичной родительницей возникали у мужчины неоднократно. По этой причине к 37 годам он не имел большого опыта общения с женщинами, передает "Московский Комсомолец".
На этот раз пенсионерка довела сына до белого каления. Он схватил нож для резки фруктов и набросился на родительницу.
В момент происшествия женщина лежала на диване и не ожидала нападения. Яков несколько раз ударил мать ножом.
К счастью, раны оказались не слишком глубокими. Окровавленная Лли сумела спуститься к администрации отеля. Сотрудники гостиницы незамедлительно вызвали экстренную помощь. Пенсионерку госпитализировали.
На первом же допросе задержанный уверенно заявил, что был намерен убить мать. В дальнейшем мужчина не менял показаний.
Сначала правоохранители хотели возбудить уголовное дело по статье "Покушение на убийство", но прокуратура не нашла признаков именно этого деяния. В связи с этим дело будут расследовать по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.
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