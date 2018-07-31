В Москве турист исколол мать ножом за "чрезмерную заботу"

После будоражащей истории с сестрами-убийцами, зарезавшими отца-насильника, Москву потрясло новое ЧП. 37-летний турист из Израиля несколько раз ударил мать ножом за то, что она не разрешала ему знакомиться с девушками.



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