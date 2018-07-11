Невеста загорелась от бенгальского огня на своей свадьбе
Пламя охватило низ наряда. Женщина начала паниковать, ведь во время ЧП она держала на руках свою маленькую дочь и не понимала, что делать. Жених Пол предложил потушить платье пивом, а мать хотела скатить Рейчел с холма. К счастью, невеста самостоятельно сумела сбить пламя.
Рейчел абсолютно не пострадала, а вот наряд оказался испорчен безвозвратно, передает Daily Mail. Женщина считает, что причиной происшествия стали бенгальские огни.
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