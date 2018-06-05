Украинского режиссера нашли мертвым

В жилом доме в селе Обирки Бахмачского района Черниговской области Украины было обнаружено тело украинского писателя, режиссера и продюсера Леонида Кантера, передает RT. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, 36-летний мужчина совершил самоубийство. Киностудия Леонида Кантера "Лизард филмс" сняла более 50 короткометражных документальных кинолент. В частности, он создал фильмы о боях за донецкий аэропорт в 2014 году и погибшем в зоне силовой операции Киева в Донбассе оперном певце Василии Слипаке.