В Москве пенсионерка пообещала взорвать дом

Жительница района Свиблово на северо-востоке Москвы обратилась в полицию. Пенсионерка сообщила, что готова взорвать многоквартирный дом со всеми жильцами, передает телеканал "360".
К квартире заявительницы выдвинулись стражи порядка и кинологи. Здание было оцеплено. Взрывчатку правоохранители не нашли.
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