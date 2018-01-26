Полицейский сбил москвичку на собачьей упряжке

На востоке столицы произошло ДТП с участием собачьей упряжки и автомобиля полиции. По предварительным данным, сотрудник полиции на служебной машине по касательной задел пенсионерку, управлявшую упряжкой, передает ТАСС.

Сани двигались навстречу служебному автомобилю, однако перед столкновением одна из собак резко изменила направление, что и могло стать причиной дорожного инцидент. В результате ДТП женщина не пострадала.