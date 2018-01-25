Упавшим на рельсы в московском метро оказался подросток

Поезда в столичном метро встали утром 25 января из-за упавшего на рельсы подростка. ЧП произошло на станции "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии, передает сетевое издание m24.ru.

"Молодой человек упал под прибывающий поезд, после чего сотрудники УВД вызвали скорую помощь. По прибытии они констатировали смерть потерпевшего", – рассказал пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.