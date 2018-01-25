Вдову Сергея Бодрова обокрали на полмиллиона

В Москве вдова Сергея Бодрова стала жертвой мошенника, который украл у нее 500 тысяч рублей. Злоумышленник связался со Светланой по телефону от имени банка. Он заявил, что в финансовой организации проводится реструктуризация и им срочно нужны реквизиты ее карты.

Вдова Бодрова раскрыла данные, после чего неизвестный вывел со счета крупную сумму, передает teleprogramma.pro. По факту происшествия проводится проверка.