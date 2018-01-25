Вдову Сергея Бодрова обокрали на полмиллиона

В Москве вдова Сергея Бодрова стала жертвой мошенника, который украл у нее 500 тысяч рублей. Злоумышленник связался со Светланой по телефону от имени банка. Он заявил, что в финансовой организации проводится реструктуризация и им срочно нужны реквизиты ее карты.
Вдова Бодрова раскрыла данные, после чего неизвестный вывел со счета крупную сумму, передает teleprogramma.pro. По факту происшествия проводится проверка.
Актер стал идейным вдохновителем грандиозного концерта
Спортсменка прокомментировала санкции в отношении россиян
Специалист проанализировал внешность артистки
Артистка до последнего выходила на сцену