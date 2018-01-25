В Москве больной мужчина довел себя самолечением до комы

В центре Москвы постоялец отеля на Смоленской площади впал в кому. Его доставили в реанимацию клинической больницы №1 им. Н.Пирогова.

"Брат пациента пояснил, что мужчина занимался самолечением, ставил инъекции", – сообщили в полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает агентство городских новостей "Москва".

