На юго-востоке Москвы до смерти забили женщину

В столичном районе Текстильщики правоохранители обнаружили труп женщины. На теле и лице были найдены множественные гематомы. Судя по всему, ее убили.

"На момент обнаружения женщина была мертва около 11 часов", – сообщили в полиции. Тело направлено в морг для установления причин смерти. По факту происшествия проводится проверка, передает агентство городских новостей "Москва".

