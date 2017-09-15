Украинский боксер избил в Израиле землячку за русскую речь

В мировом суде израильского Петах-Тикве оглашено обвинительное заключение 29-летнему выходцу из Украины Андрею Довженко. Он обвинен в нападении на 40-летнюю гражданку Украины, которая заговорила с ним по-русски.

"Мимо меня шел незнакомый мужчина. Он бросил в мою сторону два слова на украинском языке, которых я не поняла и спросила: "Что вы от меня хотите?" Тогда он начал проклинать меня в грубых выражениях, а затем набросился на меня с кулаками, нанес удары по лицу и в голову. Я упала на землю, но он продолжал меня бить, пытался снять с меня блузку и брюки. Я кричала, взывала о помощи. Видимо, кто-то меня услышал и вызвал полицию. Прибыли полицейские, помогли мне подняться и забрали нападавшего", – рассказала потерпевшая.

С травмами средней тяжести украинка была доставлена в местную больницу "Бейлинсон". Там ей пришлось пробыть два дня под наблюдением врачей, сообщает сайт "Русская весна".

"Хотя меня уже выписали, я все еще не могу дышать через нос. У меня болели голова и все тело. Наверное, я не единственная, кого он так жестоко избил. Причем мне до сих пор не понятно, по какой причине он на меня напал. Мы никогда не были знакомы, я ничего ему не сделала", – рассказала в суде женщина.

Как выяснило следствие, напавший на гражданку Украины драчун – профессиональный боксер. Набросившись на свою жертву, он осыпал ее проклятьями и оскорблениями, называя "дурой" и "проституткой". Когда с места происшествия его забирала полиция, мужчина просил у стражей порядка дать ему пистолет, чтобы "покончить со всем этим". В суде боксер заявил, что он по ошибке принял эту женщину за другую – некую русскую, которая якобы ему "давно угрожает и хочет убить" его. Теперь до завершения всех юридических процедур обвиняемый останется под арестом.