Журналист из Великобритании Грэм Филлипс решил провести эксперимент и за 24 часа посетить десять пляжей Крыма, чтобы узнать, что люди думают об отдыхе на российском полуострове. Люди отметили, что путь из Украины в Крым лежит не простой, однако его стоит перетерпеть ради конечного результата.

Одним из краеугольных камней информационной политики Киева по отношению к Крыма является утверждение о том, что туристический сезон на полуострове провалился, а на пляжах и набережных никого нет. Также красной нитью через многочисленные тексты проводится мысль о том, что "украинский патриот" в Крыму отдыхать не должен, да "там и так никого нет". Однако каждый украинец, отправляющийся в Крым и стоящий в очередях на границе, может на личном примере убедиться, насколько слова многих политиков его страны далеки от истины.

Журналист из Великобритании Грэм Филлипс решил ровно за сутки обойти десять крымских пляжей, чтобы пообщаться с отдыхающими там людьми и показать реальную картину происходящего. Один из его роликов посвящен встрече у моря с отдыхающими из Украины. Женщины из Запорожья рассказали, что приезжают на полуостров каждый год. "Нас ничего не останавливает, ни путь, который мы должны пройти, границы все. Тяжелый путь, но мы идем, едем, мечтаем постоянно приезжать сюда. Это рай, рай просто", – рассказала одна из собеседниц журналиста.