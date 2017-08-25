Хирурги вырезали москвичке здоровый орган

Девушка попала в больницу с острой болью в животе, ей четыре раза делали УЗИ и решили, что у москвички воспаление аппендикса. Но после операции боль не прошла.

Хирурги из государственной клинической больницы № 50 вырезали девушке здоровый орган. На самом деле, у Ольги всего лишь полип в желудке.Сейчас 31-летняя москвичка ходит со шрамом от ненужной операции. Она решила подавать в суд на врачей и связалась с юристами, чтобы они помогли ей добиться компенсации от медиков. Ольга имеет шансы выиграть дело. О произошедшем сообщает паблик Mash.

Отметим, что в России уже были прецеденты, когда суд наказывал врачей за ошибки. Например, в Новосибирске больница выплатила женщине около миллиона рублей компенсации за неправильный диагноз. Врачи нашли у 51-летней женщины лимфому – серьезное заболевание, которое лечится химиотерапией. Вера Козлова прошла весь курс лечения, который оказался крайне болезненным и неприятным.

Однако лучше ей не становилось. Дочка больной настояла на обследовании в частной клинике Израиля. Там подтвердили – никакой лимфомы у женщины не было. Больнице пришлось компенсировать сибирячке лечение и в России, и в Израиле.В Бурятии женщина выиграла суд у врачей, которые проморгали у нее аппендицит и диагностировали другое заболевание. В итоге больница компенсировала женщине 127 000 рублей.

К сожалению, от врачебных ошибок никто не застрахован. Одному из пациентов в США врачи вырезали не ту почку, другой после перенесенной операции жаловался на сильную боль. Оказалось, что хирурги “забыли” у него внутри инструмент длинной 13 сантиметров. Одному пациенту стоматолог вместо трех зубов удалил все тридцать два.