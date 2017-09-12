У собора Саграда Фамилия в Барселоне ищут бомбу

Полиция оцепила район в Барселоне, в котором находится одна из главных достопримечательностей города – собор Саграда Фамилия, передает РИА Новости. Сообщается, что стражи порядка обследуют подозрительный фургон, припаркованный возле здания. Посетителей собора, а также сотрудников близлежащих магазинов, эвакуируют. Существует подозрение, что в автомобиле может быть заложена бомба.
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