Трагедия на Кубани Скандал с Серебренниковым Главные события Москвы "Дом-2" Интервью

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В Москве у директора фирмы украли шесть шуб

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В ТиНАО неизвестные обокрали дом директора одной из столичных фирм. Материальный ущерб превысил два миллиона рублей, передает агентство "Москва".

Инцидент произошел в поселении Михайлово-Ярцевское. Добычей воров стали шесть меховых шуб, чемодан, драгоценные украшения, а также валюта, в частности, две тысячи евро, 10 тысяч долларов и 15 тысяч чешских крон.

Возбуждено уголовное дело о краже. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

26 августа 2017, 13:44

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