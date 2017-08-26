В Москве у директора фирмы украли шесть шуб

В ТиНАО неизвестные обокрали дом директора одной из столичных фирм. Материальный ущерб превысил два миллиона рублей, передает агентство "Москва".
Инцидент произошел в поселении Михайлово-Ярцевское. Добычей воров стали шесть меховых шуб, чемодан, драгоценные украшения, а также валюта, в частности, две тысячи евро, 10 тысяч долларов и 15 тысяч чешских крон.
Возбуждено уголовное дело о краже. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Супруга прокомментировала информацию о кончине телеведущего
Наталья Шкулева не сдержала слез на съемках
Ведущая в соцсети обратилась к родственнице
Малыша назвали Артемий