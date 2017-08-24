Россиянка выкрала сына у опекунов в Италии

Решением суда после развода родителей пятилетний Кристиан был отдан под опеку его итальянского отца Марко Бриньони и бабушки с дедушкой. Его матери Елене удалось увести сына из-под носа у итальянских родственников и убежать домой.

Во время празднования пятилетия Кристиана его русской матери, Елене, удалось хитростью вывезти сына в Россию. После развода с его отцом, итальянцем Марко Бриньони, суд определил место жительства мальчика с бывшем мужем россиянки, сообщает издание La provincia di Varese.

Кристиан жил со своими бабушкой и дедушкой, родителями отца, в городе Морнаго. Его русская мать могла навещать сына только по разрешению итальянских опекунов. Не в силах мириться с таким положением вещей, Елена, воспользовавшись полученным официальным разрешением посетить сына в его день рождения, решила увезти ребенка хитростью. Мать сообщила, что отведёт сына в туалет, а на самом деле уехала с ним на ожидающем неподалеку такси.



"В воскресенье был день рождения Кристиана, ему исполнялось пять лет. И сначала я подумал, что Елена захотела отпраздновать его вместе с сыном и взяла Кристиана ещё на один день, а потом вернёт его назад. Но этого не случилось, больше мы не получали от них никаких известий", – рассказал отец ребёнка.

Как выяснили итальянские журналисты, Елена вывезла сына в Ниццу и потом по российским документам на родину матери. Благо, у ребенка было два гражданства. Местные СМИ в этой истории занимают сторону итальянских родственников Кристиана и публикуют душещипательные статьи, где обильно цитируют безутешных бабушку, дедушку и отца мальчика. Соотечественники тем временем всячески поддерживают Елену и считают, что россиянка поступила правильно.