В Москве ребенок серьезно пострадал при падении из окна

Из окна квартиры на втором этаже жилого дома в поселении Московский в Новой Москве выпал маленький ребенок, передает телеканал "360". Для его спасения экстренно вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ). Ребенка в сопровождении врачей МАЦ и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) эвакуировали в НИИ детской хирургии и травматологии.