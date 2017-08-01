Старенький японец поборол медведя приемами каратэ

Хирохито Миягава активно занимается каратэ и в свои 68 лет возглавляет додзё в городе Фуэфуки префектуры Яманаси. Свое мастерство сенсею пришлось доказывать в поединке с диким медведем.

Японец работал на огороде в горах, когда на него неожиданно напал медведь. Каратист не растерялся и нанес ему несколько ударов, используя приемы каратэ.

"Я почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, увидел медведя. Он стоял на задних лапах и был готов к нападению. Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы", – цитирует РИА Новости сэнсэя. По словам мастера, медведь все-таки смог его оцарапать, но раны, оставленные диким зверем, неопасны.

Сообщается, что в Японии ежегодно регистрируется около сотни случаев противостояния человека и медведей. особенно активизируются животные в мае и октябре. Около десятка таких нападений заканчиваются трагически.

Не редкость и столкновения с медведями в России. Так, Dni.Ru сообщали о трагическом случае, произошедшем в Сибири. В Иркутской области мужчина вместе с сыном плыли вечером на моторной лодке вниз по течению реки Кута в районе деревни Янталь. Заметив медведя, пересекавшего реку в 70 метрах от них, сибиряк начал стрелять по животному из охотничьего обреза. После нескольких выстрелов сквозь туман он увидел лодку. Причалив к ней, мужчина обнаружил, что он застрелил двух человек и ранил еще одного.