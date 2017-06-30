Американка прогнала грустного медведя из своего дома

Американка обнаружила в своем гараже медведя. По словам ее соседей, хищник не боится людей и раньше у кого-то из них стянул мороженое из холодильника.

Дэниэль Бэкстром из Колорадо даже не успела испугаться, обнаружив в гараже хищника. Эту встречу американка сняла на видео. "Чертов медведь, убирайся из моего гаража! Фу, медведь, фу!"– кричала автомобилистка, давя на сигнал.

В конце концов незваного гостя удалось выпроводить и закрыть за ним дверь. Косолапый выглядел явно разочарованным: вероятно, в гараж он заглянул в поисках еды.

Соседи Бэкстром рассказали, что у кого-то из них лесной обитатель украл из холодильника мороженое. Животное решили поймать. Для этого была установлена ловушка с пончиками, мороженым, сиропом и собачьей едой.